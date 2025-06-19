В МГИМО проведут открытую онлайн-лекцию по управлению городским хозяйством

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Открытая лекция, посвящённая управлению городским хозяйством, состоится на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области МГИМО в пятницу, 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Лекцию прочитает первый зампред правительства Ивановской области Людмила Дмитриева. Ключевыми темами лекции станут пути приёма решений в муниципалитетах, подходы, которые применяются для правильного распределения бюджета, а также причины приёма в работу одних проектов и отказа от других», — говорится в сообщении.
Лекция организована в рамках магистерской программы Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий».

Мероприятие будет проходить в онлайн-режиме, трансляция предусмотрена на официальных ресурсах МГИМО. Начало в 16:00. Для участия потребуется регистрация.
Лев Каштанов

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