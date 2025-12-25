На Ленинградском направлении начали курсировать новогодние «Ласточки»
С 2025 года пассажиры Ленинградского направления могут ощутить праздничную атмосферу прямо в пути: два электропоезда «Ласточка» серии «Комфорт» украсили к зимним праздникам. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».
Поезда будут следовать в праздничном формате до Крещения. Оформление — огоньки, гирлянды и тематические декорации. Таким образом, каждую поездку превращают в маленькое новогоднее приключение для пассажиров всех возрастов.
«Это создаст ощущение приближающегося торжества, и наши пассажиры смогут насладиться уютом зимних праздников прямо во время поездки», — отметили в АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».Минтранс Подмосковья подчеркнул, что проект направлен на создание праздничного настроения, комфорта в пути, приятны эмоций для жителей и гостей региона.