На Ленинградском направлении начали курсировать новогодние «Ласточки»

25 декабря 2025, 18:02

оригинал Фото: пресс-служба АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

С 2025 года пассажиры Ленинградского направления могут ощутить праздничную атмосферу прямо в пути: два электропоезда «Ласточка» серии «Комфорт» украсили к зимним праздникам. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».





Поезда будут следовать в праздничном формате до Крещения. Оформление — огоньки, гирлянды и тематические декорации. Таким образом, каждую поездку превращают в маленькое новогоднее приключение для пассажиров всех возрастов.



«Это создаст ощущение приближающегося торжества, и наши пассажиры смогут насладиться уютом зимних праздников прямо во время поездки», — отметили в АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».