В Балашихе почти завершили строительство временной дороги на путепроводе

24 декабря 2025, 13:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Балашихе продолжают строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе станции Чёрное. Министерство транспорта Подмосковья сообщает, что завершить работы планируют в 3 квартале 2028 года.





Общая протяжённость объекта с подходами и съездами составит более 2 км, длина самого путепровода — 308 м. Движение организуют по двум полосам. Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит безопасное и бесперебойное движение автомобилей, в том числе для экстренных служб, минуя наземный железнодорожный переезд.

«Сейчас ведутся работы по установке каркасов и монтажу ростверков опор путепровода. Строители почти завершили устройство временной дороги, где уложили 206 плит из 218. Временная дорога обеспечит подъезд техники к стройплощадке», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.