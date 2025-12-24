В Балашихе почти завершили строительство временной дороги на путепроводе
В Балашихе продолжают строительство путепровода через железнодорожные пути Горьковского направления МЖД в районе станции Чёрное. Министерство транспорта Подмосковья сообщает, что завершить работы планируют в 3 квартале 2028 года.
Общая протяжённость объекта с подходами и съездами составит более 2 км, длина самого путепровода — 308 м. Движение организуют по двум полосам. Путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит безопасное и бесперебойное движение автомобилей, в том числе для экстренных служб, минуя наземный железнодорожный переезд.
«Сейчас ведутся работы по установке каркасов и монтажу ростверков опор путепровода. Строители почти завершили устройство временной дороги, где уложили 206 плит из 218. Временная дорога обеспечит подъезд техники к стройплощадке», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Новая дорога улучшит транспортную доступность для более 500 000 жителей Балашихи, включая микрорайоны Чёрное, Заря, Северный, Агрогородок и деревню Федурново. Сейчас железнодорожный переезд возле станции ежедневно собирает многокилометровые пробки. Поезда ходят каждые 5–10 минут, и водители ждут по несколько часов. Восточное шоссе является одним из основных въездов в Железнодорожный, а рядом расположены складские терминалы с постоянным движением большегрузного транспорта.
По проекту также построят съезды на Носовихинское и Восточное шоссе, к платформе Чёрное и на Ласточкин проезд. После ввода путепровода ликвидируют наземный переезд, что обеспечит бесперебойное движение поездов на Горьковском направлении.