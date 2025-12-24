Оплатить электричку ЦППК теперь можно через Яндекс Go

24 декабря 2025, 18:20

оригинал Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании теперь могут оплачивать поездки на электричках через Яндекс Go. Функция доступна в разделе «Транспорт» приложения. Об этом сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на ЦППК.





Чтобы купить билет, нужно выбрать станции отправления и назначения и оплатить с помощью привязанной карты или СБП. Затем электронный билет активируют перед поездкой: нужно отсканировать QR-код на турникете или валидаторе на станции отправления. После этого билет будет доступен в приложении в виде штрихкода для прохода и проверки контролером.



«Чаще всего пассажиры покупают наши билеты через электронные каналы, без обращения в кассы. Мы стремимся предоставить им максимум современных способов купить билет заранее в удобном месте. Поэтому совместно с партнёрами мы запустили продажу билетов в приложении Яндекс Go. Теперь удобно строить маршруты с учётом поездов ЦППК и сразу оплачивать проезд», — рассказал заместитель гендиректора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.