На Ленинградском направлении с 28 по 31 июля изменится расписание электричек

22 июля 2025, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Ленинградском направлении, изменится с 28 по 31 июля из-за ремонтно-путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





Изменения связаны работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры.





«В указанный период часть поездов, следующих из Москвы до Клина и в обратном направлении, временно выведут из расписания. А часть электричек будут ездить по изменённому графику», — говорится в сообщении.