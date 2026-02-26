На лентах сортировки мусора в Подмосковье нашли набор бронзовых пепельниц и утюг

26 февраля 2026, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Две необычные находки сделали в подмосковных комплексах по переработке отходов «Нева» и «Восток» — ретро-утюг и набор советских бронзовых пепельниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Обе находки станут экспонатами музея «Культурный слой» — туда попадают все заслуживающие внимание предметы, оказавшиеся на лентах сортировки мусора.





«В набор пепельниц, обнаруженных в КПО «Нева», входят три предмета, выполненные в форме листьев. На одной из пепельниц раскинулась девушка в купальнике, на краю другой сидит лягушка. Иногда эти предметы могли использовать как подставки для благовоний или для орехов», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Всего в фондах музея «Культурный слой» насчитывается уже около двух тысяч предметов.