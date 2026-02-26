На лентах сортировки мусора в Подмосковье нашли набор бронзовых пепельниц и утюг
Две необычные находки сделали в подмосковных комплексах по переработке отходов «Нева» и «Восток» — ретро-утюг и набор советских бронзовых пепельниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Обе находки станут экспонатами музея «Культурный слой» — туда попадают все заслуживающие внимание предметы, оказавшиеся на лентах сортировки мусора.
«В набор пепельниц, обнаруженных в КПО «Нева», входят три предмета, выполненные в форме листьев. На одной из пепельниц раскинулась девушка в купальнике, на краю другой сидит лягушка. Иногда эти предметы могли использовать как подставки для благовоний или для орехов», — говорится в сообщении.Утюг, оказавшийся в КПО «Восток», нужно было нагревать углём: горящие угли клали внутрь, а сверху закрывали крышкой с ручкой.