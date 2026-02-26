Новое шоссе протяжённостью 1,5 км соединило Дзержинский и Лыткарино

26 февраля 2026, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Люберцах реализуют знаковые проекты в сфере дорожной инфраструктуры. В прошлом году там построили новое шоссе протяжённостью полтора километра.





Об этом глава городского округа Владимир Волков рассказал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.

«Шоссе соединило Дзержинский и Лыткарино. Дорога находилась не в очень качественном состоянии. Мы её отремонтировали за наши бюджетные средства. Это дало возможность жителям гораздо быстрее добираться до МКАД. Будет прямой выезд на ЮЛА, сократится время в пути», – отметил Волков.

«Мост находится в активной стадии строительства. Сейчас установили уже 80 опор из 140. Работы идут с небольшим опережением графика. Это очень важный объект, который соединит север и юг Люберец», – сказал Волков.