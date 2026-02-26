Новое шоссе протяжённостью 1,5 км соединило Дзержинский и Лыткарино
В Люберцах реализуют знаковые проекты в сфере дорожной инфраструктуры. В прошлом году там построили новое шоссе протяжённостью полтора километра.
Об этом глава городского округа Владимир Волков рассказал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«Шоссе соединило Дзержинский и Лыткарино. Дорога находилась не в очень качественном состоянии. Мы её отремонтировали за наши бюджетные средства. Это дало возможность жителям гораздо быстрее добираться до МКАД. Будет прямой выезд на ЮЛА, сократится время в пути», – отметил Волков.Помимо этого, продолжается обустройство дороги «МКАД – ул. Алексеевская – ул. Трудкоммуны», которая обеспечит Дзержинский дополнительным выездом на Московскую кольцевую автодорогу, разгрузит центр города и территорию возле Николо-Угрешского монастыря от транзитного транспорта.
В 2026 году должны достроить переход через Егорьевское шоссе вблизи пересечения дорог Москва – Егорьевск – Тума – Касимов и Красково – Коренево – Торбеево. Также возведут подземные переходы на Октябрьском проспекте в районе улиц Красной и Смирновской.
Важным проектом Волков назвал строительство путепровода через железнодорожные пути Казанско-Рязанского направления. Он соединит Октябрьский проспект и Инициативную улицу.
«Мост находится в активной стадии строительства. Сейчас установили уже 80 опор из 140. Работы идут с небольшим опережением графика. Это очень важный объект, который соединит север и юг Люберец», – сказал Волков.Как отметил глава округа, в 2027 году по мосту уже поедут автомобили.