Врачи Центра Рошаля вынули из полового органа подростка червя-паразита

28 августа 2026, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подростка с редким паразитарным заболеванием вылечил врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациент поступил с жалобами на болезненную опухоль в районе правого яичка. Она появилась два года назад и то увеличивалась, то немного уменьшалась, но не исчезала. Во время проведения УЗИ врач заметил движение в новообразовании. Оказалось, что в опухоли находится червь дирофилярия. В организм он мог попасть через укус комара-переносчика.





«Такие черви живут в организмах собак. В теле человека дирофилярия не размножается, но образует капсулу-узел. В мировой литературе за последние 20 лет описаны всего три похожих случая у детей с такой локализацией. Мы провели операцию, в ходе которой аккуратно удалили эту капсулу, не повредив сам орган. Операция длилась 30 минут и прошла успешно», — рассказал заведующий отделением детской урологии и андрологии Фёдор Напольников.