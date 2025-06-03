В Павловском Посаде состоялся массовый забег «5 вёрст»

03 июня 2025, 13:43

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

Завершение весны и открытие летнего спортивного сезона в Павловском Посаде ознаменовались массовым забегом «5 вёрст», который прошёл 31 мая в парке «Меленки». В мероприятии приняли участие 33 спортсмена, которые преодолели выбранные дистанции в дружелюбной и воодушевляющей атмосфере, сообщает пресс-служба администрации городского округа.