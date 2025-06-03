В Павловском Посаде состоялся массовый забег «5 вёрст»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Завершение весны и открытие летнего спортивного сезона в Павловском Посаде ознаменовались массовым забегом «5 вёрст», который прошёл 31 мая в парке «Меленки». В мероприятии приняли участие 33 спортсмена, которые преодолели выбранные дистанции в дружелюбной и воодушевляющей атмосфере, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Особое внимание было уделено участникам из других регионов. Москвичи Артём Бабин, Иван Сорокин и Елена Коюшева, а также представители Тулы — Ольга Ревкова, Вера Хозеева и Наталия Степанова — поддержали проект «5 вёрст», преодолев внушительное расстояние, чтобы стать частью события.
Впервые на старт вышли Михаил Беляков, а также братья Александр и Антон Драгуновы. Дебютанты сразу привлекли внимание бегового сообщества, подтвердив, что интерес к городским спортивным инициативам продолжает расти.
Забег не обошёлся без личных достижений: шесть участников — Кирилл Мельников, Валерий Куколов, Елена Пчелина, Наталия Степанова, а также Павел и Галина Драгуновы — показали свои лучшие результаты, установив личные рекорды.
Спортивное событие стало настоящим праздником, который позволил активно и с хорошим настроением завершить май. Забег в парке «Меленки» ещё раз подтвердил: спорт объединяет и вдохновляет как жителей, так и гостей Павловского Посада.