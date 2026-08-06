На Лыткаринском шоссе обновили более шести километров покрытия
Новое асфальтовое покрытие уложили на трёх участках Лыткаринского шоссе общей протяжённостью свыше шести километров. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели сотрудники Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«Новый асфальт уложили у съезда на Южно-Лыткаринскую автодорогу возле автобусной остановки «Животноводческий комплекс», в городе Лыткарино и на развязке с Рязанским шоссе рядом с посёлком Мирный округа Люберцы», — уточнил глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Для ремонта использовались асфальтобетонные смеси типа ЩМА-16 и А16Вн, которые отличаются повышенной износоустойчивостью.