В Долгопрудном стартовало строительство «Физтехлэнда»
Строительство гостиничного комплекса для аспирантов и студентов МФТИ «Фитехлэнд» началось в Долгопрудном. Извещение о старте работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В комплекс входит восьмиэтажный корпус общей площадью около 11,5 тыс. квадратных метров и девять отдельно стоящих коттеджей и таунхаусов.
«В гостинице будет 272 гостевых номера различных классов от стандарта до люкса, ресторан на 150 мест, фитнес-зал и конференц-зал. Для работы комплекса построят свою насосную станцию, котельную и трансформаторную подстанцию. Завершить строительство должны до конца 2027 года», — говорится в сообщении.На прилегающей территории застройщик планирует в дальнейшем возвести экспериментальный центр с амфитеатрами и лекториями, где будут проводить научные конференции и презентации и преподавать естественно-научные дисциплины.