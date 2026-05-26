В Долгопрудном стартовало строительство «Физтехлэнда»

оригинал Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство гостиничного комплекса для аспирантов и студентов МФТИ «Фитехлэнд» началось в Долгопрудном. Извещение о старте работ поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





В комплекс входит восьмиэтажный корпус общей площадью около 11,5 тыс. квадратных метров и девять отдельно стоящих коттеджей и таунхаусов.





«В гостинице будет 272 гостевых номера различных классов от стандарта до люкса, ресторан на 150 мест, фитнес-зал и конференц-зал. Для работы комплекса построят свою насосную станцию, котельную и трансформаторную подстанцию. Завершить строительство должны до конца 2027 года», — говорится в сообщении.