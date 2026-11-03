На маршрут между Реутовым, Москвой и Люберцами выпустили два новых автобуса

03 ноября 2026, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два автобуса большого класса КАВЗ-4270 усилили маршрут компании «Мострансавто» №1064, связывающий станцию Реутово, метро «Новокосино» и Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Автобус КАВЗ-4270 рассчитан на перевозку 90 пассажиров, в том числе 28 — на сидячих места.





«Посадка в автобус упрощена: этому способствует низкий пол и система «книлинг», позволяющая наклонять кузов на остановке в сторону дверей. Для маломобильных пассажиров есть механическая аппарель», — говорится в сообщении.