На маршрут между Реутовым, Москвой и Люберцами выпустили два новых автобуса
Два автобуса большого класса КАВЗ-4270 усилили маршрут компании «Мострансавто» №1064, связывающий станцию Реутово, метро «Новокосино» и Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Автобус КАВЗ-4270 рассчитан на перевозку 90 пассажиров, в том числе 28 — на сидячих места.
«Посадка в автобус упрощена: этому способствует низкий пол и система «книлинг», позволяющая наклонять кузов на остановке в сторону дверей. Для маломобильных пассажиров есть механическая аппарель», — говорится в сообщении.Салон оборудован системами кондиционирования, вентиляции и отопления, а следить за маршрутом пассажирам помогает звуковое информирование об остановках и электронное табло.