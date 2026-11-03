Репродуктивное здоровье проверили около 572 тысяч жителей Подмосковья
Почти 572 тысячи жителей Московской области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Для женщин проверка репродуктивного здоровья включает консультацию гинеколога, УЗИ молочных желез и органов малого таза, цитологическое исследование и анализ на вирус папилломы человека, а для мужчин — приём у уролога, анализ на инфекции, УЗИ предстательной железы и спермограмму.
«Жители Подмосковья могу бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию в медицинских учреждениях региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Максим Забелин.Репродуктивная диспансеризация доступна для людей в возрасте от 18 до 49 лет.