Репродуктивное здоровье проверили около 572 тысяч жителей Подмосковья

03 ноября 2026, 11:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 572 тысячи жителей Московской области прошли репродуктивную диспансеризацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Для женщин проверка репродуктивного здоровья включает консультацию гинеколога, УЗИ молочных желез и органов малого таза, цитологическое исследование и анализ на вирус папилломы человека, а для мужчин — приём у уролога, анализ на инфекции, УЗИ предстательной железы и спермограмму.





«Жители Подмосковья могу бесплатно пройти репродуктивную диспансеризацию в медицинских учреждениях региона», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава Максим Забелин.