На маршруты Подольска выйдут три новых троллейбуса

22 августа 2025, 17:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Три новых троллейбуса пополнили парк общественного транспорта городского округа Подольск. На маршруты они выйдут уже 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Новые машины способны проехать без контактной сети около 20 километров. Кроме того, они оснащены кондиционерами, оборудованием для бесконтактной оплаты, электронным табло, речевым информатором и системой видеонаблюдения.





«Делаем транспорт в Подольске быстрее, удобнее и экологичнее. Спасибо команде «Подольского троллейбуса» и всем партнерам за работу. Впереди много новых проектов, и мы обязательно реализуем их», — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.