В Зарайске завершили строительство школы на 825 мест

22 августа 2025, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 825 учеников, построили на улице Московская в Зарайске. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Строительство велось в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».





«Общая площадь школы составляет 16,3 тыс. квадратных метров. Там есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборатории для предметов естественнонаучного цикла, мастерские, творческие студии, актовый и спортивные залы», — говорится в сообщении.