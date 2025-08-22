Достижения.рф

В Зарайске завершили строительство школы на 825 мест

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 825 учеников, построили на улице Московская в Зарайске. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Строительство велось в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети».

«Общая площадь школы составляет 16,3 тыс. квадратных метров. Там есть универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборатории для предметов естественнонаучного цикла, мастерские, творческие студии, актовый и спортивные залы», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории оборудована физкультурно-спортивная зона с игровыми площадками.

Новая школа откроется 1 сентября. Благодаря ей все дети в Зарайске будут учиться в первую смену.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0