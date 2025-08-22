В восьми округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
Тросовые, барьерные и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора за неделю на региональных дорогах в восьми округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Все работы были проведены в черте городов.
«Ограждения отремонтировали на улице Красноармейская в Можайске, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Кирова в королёвском микрорайоне Первомайский, на Туполевском шоссе в Жуковском, на Олимпийском проспекте в Мытищах и на Санаторной улице в Ивантеевке», — говорится в сообщении.В порядок также привели ограждения на участке Носовихинского шоссе в микрорайоне Салтыковка в Балашихе и на 56-м километре Каширского шоссе в Домодедове.