В Павловском Посаде в этом году отремонтируют котельную и 7 км трубопроводов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2025 году в Павловском Посаде проведут капитальный ремонт котельной, которая обеспечивает теплом весь центр города. Об этом глава городского округа Денис Семёнов рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
«В этом году нам предстоит отремонтировать котельную «Городок» в Павловском Посаде и обновить свыше 7 км ветхих участков сетей. Расскажите, как обстоят дела по основным направлениям, что беспокоит жителей, где нужна наша поддержка, помощь, особое внимание», – обратился к главе Воробьёв.Модернизация системы ЖКХ стала одной из главных тем встречи. За год в округе заменили 2,9 км сетей горячего и теплоснабжения, 1,1 км холодного водоснабжения в Павловском Посаде и 2 км теплосетей – в Электрогорске. На 2025 год запланировано отремонтировать котельную «Городок» и обновить более 7 км сетей.
Кроме того, ведётся проектирование новых блочно-модульных котельных в деревнях Алфёрово, Казанское, Чисто-Перхурово и Ефимово. Положительные изменения почувствуют около 52 тыс. жителей.
«ЖКХ – особая тема. Котельная «Городок» обеспечивает теплом более 20 тыс. человек – весь центр Павловского Посада. Она вошла в государственную программу и в этом году будет капитально отремонтирована. Также отремонтируем в общей сложности около 7 км трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения», – доложил Семёнов.Он добавил, что на территории муниципалитета 42 дома признаны аварийными. Задача на этот год – расселить 96 квартир, где проживают 226 человек. Это 11 домов. А всего до конца 2027-го могут быть расселены около 700 жителей 32 домов.
Читайте также:
В Павловском Посаде за год после капремонта открыли две поликлиники
В Павловском Посаде за год отремонтируют детсад и центр допобразования
В Павловском Посаде реализуют 20 инвестпроектов почти на 15 млрд рублей
Лора Луганская