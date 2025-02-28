На месте заброшенного ТЦ в центре Павловского Посада разобьют новый сквер

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Площадка для благоустройства территории в центре Павловского Посада, где раньше был заброшенный ТЦ «Павловский Пассаж», полностью расчищена. Об этом глава городского округа Денис Семёнов рассказал на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
Глава Подмосковья спросил, на какой стадии сейчас работы. Семёнов доложил, что в декабре прошлого года снос здания на площади 8 тыс. кв. м. завершили.
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«Площадка готова к благоустройству, сейчас занимаемся проектными работами. Планируем построить новый сквер со всеми удобствами, прогулочной зоной и зоной тихого отдыха. Обустроим парковку, о чем нас просили жители. Также планируется начать благоустройство Стахановского озера в Электрогорске. Еще одна задача – снести аварийный ДК им. Потапова и приступить к проектированию нового объекта на его месте. Кроме того, активном обсуждаем с близкими наших военных планы создания в Электрогорске и Павловском Посаде двух Аллей Героев с памятниками, монументами, благоустройством и парковками. Сделаем всё, чтобы почтить память земляков, наших защитников», – рассказал Семёнов.Ранее в городском округе уже сделали более современными парки «Дубрава» и «Меленки».
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Лора Луганская