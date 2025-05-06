Концерт «Хора Турецкого» к 80-летию Победы собрал сотни человек в зале ГА ООН

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В понедельник в зале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке прошел концерт «Хора Турецкого» совместно с женской арт-группой Soprano под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало несколько сотен зрителей, включая журналистов, дипломатов и ветеранов. Об этом пишет ТАСС.
Перед началом концерта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил важность вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией, подчеркнув, что жертвы были не напрасны и стали основой для создания ООН как гаранта мира.
Музыканты исполнили множество известных композиций, включая «Три танкиста», «Смуглянка», «День Победы» и другие песни, как на русском, так и на иностранных языках. Концерт стал символом памяти и уважения к подвигу тех, кто сражался за мир.
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Музыканты исполнили множество известных композиций, включая «Три танкиста», «Смуглянка», «День Победы» и другие песни, как на русском, так и на иностранных языках. Концерт стал символом памяти и уважения к подвигу тех, кто сражался за мир.
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Дарья Осипова