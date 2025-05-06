Школьники Котельников присоединились к акции «Вахта памяти»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Ученики школ городского округа Котельники присоединились к патриотической акции «Вахта Памяти», которая проводится в рамках подмосковного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В рамках акции юнармейцы из школы №3 приняли участие в торжественном мероприятии у мемориала «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. Акция началась с митинга, в котором приняли участие ветераны, общественники, учителя, школьники и их родители. Затем более 50 ребят исполнили песни и возложили цветы к памятнику. Память героев собравшиеся почтили минутой молчания», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Марафон «Наследники Победы» включает в себя также акции «Окна Победы», «Я помню», «Портреты Победы» и другие мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти.
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