В Можайском округе построят два ФАПа

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) построят в деревне Ивакино и селе Сокольниково Можайского муниципального округа, под эти цели выделены участки площадью 0,2 и 0,1 гектара, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Согласно проекту, в ФАПах будет расположена смотровая, кабинет приёма, комната пребывания пациентов, процедурная, стерилизационная и комната для персонала. Кроме того, в рамках строительства медицинских учреждений для них закупят всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Фельдшерско-акушерские пункты обеспечат медицинскую помощь в шаговой доступности жителям не только Ивакино и Сокольниково, но и близлежащих населённых пунктов.
Оба ФАПа должны ввести в эксплуатацию в 2026 году.
Читайте также:
В Электростали построят шесть котельных и обновят очистные сооружения
Строительная готовность детсада на 240 мест в Домодедове достигла 60%
В Голицыне построят поликлинику на 300 посещений в смену
Лев Каштанов