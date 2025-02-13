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Под строительство завода смазочных материалов в Подмосковье выделили землю за 1 рубль

Фото: iStock / ribeirorocha

Фото: iStock / ribeirorocha

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Под производство смазочных материалов в Подмосковье выделили землю за 1 рубль Компании «Магна» был передан участок по льготной арендной ставке 1 рубль в год под строительство производственного комплекса в Орехово-Зуевском городском округе.
Там будут выпускать современные масла для бензиновых и дизельных двигателей, высокоэффективные индустриальные масла и другую продукцию, сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
«На земельном участке площадью 5 га инвестор планирует построить предприятие, включающее производственное помещение, лабораторный центр, линию фасовки, склады компонентов и готовой продукции, а также офисное помещение. Общая площадь застройки составит 5 тыс. кв. м», – отметил Фирсов.


Поддержку инвестору в реализации проекта оказывает Корпорация развития Московской области.

Как ранее рассказали в Мининвесте Московской области, проект компании «Магна» направлен на укрепление технологического суверенитета России. Объём первоначальных инвестиций в запуск производства составит 200 млн рублей. Запуск запланирован на 2028 год. В производстве планируют использовать отечественное сырьё.

У «Магны» есть действующая площадка в Орехово-Зуеве, где она занимается смешением и фасовкой собственных и закупаемых смазочных материалов. Продукцию предприятие поставляет таким компаниям, как «Мосгортранс», «КрашМаш», IVECO, а также реализует через собственные торговые точки.

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В ходе акции «Сдай на переработку и ёлки, и иголки» собрали более 30 тонн сырья
13 февраля 2025, 15:27

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области завершилась акция по сбору живых елей «Сдай на переработку и ёлки, и иголки». Объём собранного сырья превысил 30 тонн, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Вместе с муниципалитетами мы организовали более 260 брендированных пунктов приёма живых деревьев. Для удобства жителей в этом году большинство точек было установлено у многоквартирных домов. За два года сбор живых деревьев в регионе уменьшился почти на 100 тонн. Это говорит о том, что с каждым годом всё больше жителей делают выбор в пользу искусственных елей», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

По данным пресс-служба Минчистоты региона, больше всего деревьев сдали жители городских Сергиево-Посадского, Богородского, Ленинского городских округов и Ступина. Региональные операторы перевезли ели в комплексы по переработке, на фермы, специализированные заводы и МБУ по содержанию территорий.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Так, целый ломовоз елей регоператор Ногинского кластера доставил на деревообрабатывающее предприятие в Электрогорске. Там они превратятся в щепу для благоустройства парков.

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Каширский регоператор привёз деревья на корм в животноводческое хозяйство при парк-отеле. После переработки изделия из щепы используют в качестве лежанок и подстилок для коров.

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В Подмосковье откроют выставку в честь вывода советских войск из Афганистана
13 февраля 2025, 15:24

Фото: istockphoto.com/picassos

Выставка под названием «Подвиг продолжается», посвящённая 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, откроется в Рузе, сообщает пресс-служба организатора мероприятия — Московской областной организации инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье».
«Выставка откроется в пятницу, 14 февраля, на территории Центра восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени М.А. Лиходея в Рузском городском округе. Начало мероприятия — в 11:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Московская областная организация инвалидов войны в Афганистане «Подмосковье» была создана в 2003 году для содействия в защите прав и интересов инвалидов боевых действий и членов их семей, а также родственников погибших военнослужащих.

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#рузский городской округ
#выставка
#афганистан
#ветераны
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Сезон лесных пожаров в Подмосковье может начаться раньше из-за тёплой зимы
13 февраля 2025, 15:02

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Из-за аномально тёплой зимы сезон лесных пожаров в Московской области и других регионах Центрального федерального округа может начаться раньше обычного. Об этом заявил глава Рослесхоза Иван Советников на заседании Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.
«Необходимо быть готовыми к началу пожароопасного сезона уже в марте. В Москве, Московской области и прилегающих районах снег почти отсутствует. Это говорит о том, что весенний сезон лесных пожаров может начаться раньше срока. Поэтому все подготовительные противопожарные мероприятия должны быть завершены в кратчайшие сроки. Ждать середины апреля мы не можем», – приводятся слова Советникова на сайте ведомства
В Рослесхозе напомнили, что главная причина природных пожаров весной – несоблюдение гражданами противопожарных правил, в частности, выжигание сухой травы.

Ранее сообщалось, что для подготовки к пожароопасному сезону 2025 года на всех лесопожарных станциях Центрлесхоза расконсервировали пожарную технику. К сезону готовы 245 единиц – автоцистерны, гусеничные и колёсные тракторы, бульдозеры, тралы и многие другое.

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В Подмосковье в 2,5 раза сократилось число нелегальных перевозок стройотходов
13 февраля 2025, 14:58

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За минувшую неделю на территории Московской области было выявлено 16 случаев незаконной транспортировки строительных отходов, что в два с половиной меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За прошедшую неделю камеры видеонаблюдения зафиксировали 16 случаев незаконной перевозки строительного мусора. За неделю до этого было выявлено 40 аналогичных фактов, что указывает на сокращение интенсивности незаконных перевозок в 2,5 раза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая сумма штрафов за нелегальную перевозку строительных отходов на прошлой неделе составила 600 тысяч рублей. Больше всего нарушителей было зафиксировано в городских округах Одинцовский, Дзержинский и Раменский.

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#минчистоты
#строительный мусор
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#отходы
#московская область
#подмосковье
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Центральной площадкой танцевального флешмоба «Эхо Победы» станет парк «Патриот»
13 февраля 2025, 14:22

Фото: медиасток.рф

Международный танцевальный флешмоб «Эхо Победы» проведут в этом году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах», центральной площадкой флешмоба станет парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, сообщает пресс-служба акции.
«Планируется, что танцевальный флешмоб «Эхо Победы», который пройдёт под песню «Синий платочек», будет самым масштабным. Центральной площадкой проведения станет Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». Там в апреле будет дан старт этой всероссийской и международной акции», — говорится в сообщении.
К участию во флешмобе приглашаются активные жители России, студенты, включая иностранных, курсанты, военнослужащие, сотрудники органов власти, ветераны и др.

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#одинцовский городской округ
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