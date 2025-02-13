Под строительство завода смазочных материалов в Подмосковье выделили землю за 1 рубль

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Под производство смазочных материалов в Подмосковье выделили землю за 1 рубль Компании «Магна» был передан участок по льготной арендной ставке 1 рубль в год под строительство производственного комплекса в Орехово-Зуевском городском округе.
Там будут выпускать современные масла для бензиновых и дизельных двигателей, высокоэффективные индустриальные масла и другую продукцию, сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Поддержку инвестору в реализации проекта оказывает Корпорация развития Московской области.
Как ранее рассказали в Мининвесте Московской области, проект компании «Магна» направлен на укрепление технологического суверенитета России. Объём первоначальных инвестиций в запуск производства составит 200 млн рублей. Запуск запланирован на 2028 год. В производстве планируют использовать отечественное сырьё.
У «Магны» есть действующая площадка в Орехово-Зуеве, где она занимается смешением и фасовкой собственных и закупаемых смазочных материалов. Продукцию предприятие поставляет таким компаниям, как «Мосгортранс», «КрашМаш», IVECO, а также реализует через собственные торговые точки.
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«На земельном участке площадью 5 га инвестор планирует построить предприятие, включающее производственное помещение, лабораторный центр, линию фасовки, склады компонентов и готовой продукции, а также офисное помещение. Общая площадь застройки составит 5 тыс. кв. м», – отметил Фирсов.
Поддержку инвестору в реализации проекта оказывает Корпорация развития Московской области.
Как ранее рассказали в Мининвесте Московской области, проект компании «Магна» направлен на укрепление технологического суверенитета России. Объём первоначальных инвестиций в запуск производства составит 200 млн рублей. Запуск запланирован на 2028 год. В производстве планируют использовать отечественное сырьё.
У «Магны» есть действующая площадка в Орехово-Зуеве, где она занимается смешением и фасовкой собственных и закупаемых смазочных материалов. Продукцию предприятие поставляет таким компаниям, как «Мосгортранс», «КрашМаш», IVECO, а также реализует через собственные торговые точки.
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Лора Луганская