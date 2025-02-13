Под строительство завода смазочных материалов в Подмосковье выделили землю за 1 рубль

За минувшую неделю на территории Московской области было выявлено 16 случаев незаконной транспортировки строительных отходов, что в два с половиной меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.