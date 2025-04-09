На месте снесённого аварийного дома в Клину разобьют газон

Двухэтажный многоквартирных жилой дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в бывшем военном городке Клин-9 округа Клин, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом №71 был построен в 1952 году, его общая площадь составляла около 460 квадратных метров. Со временем дом обветшал, его признали аварийным. Жильцов из расположенных в доме восьми квартир расселили, а само здание включили в список на ликвидацию. В марте текущего года постройку снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимал дом, полностью расчищен от строительного мусора. Администрация округа Клин планирует провести на освободившейся территории благоустройство и разбить газон.
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