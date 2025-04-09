В Балашихе снесли деревянный многоквартирный дом

Деревянный двухэтажный дом на тринадцать квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом, располагавшийся по адресу: улица Жилгородок, 39, был построен в 1948 году, его общая площадь составляла около 535 квадратных метров. Со временем дом обветшал, жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В первом квартале 2025 года дом снесли силами администрации округа. В настоящее время участок, который занимала постройка, полностью очищен от строительного мусора.
Всего на территории округе Балашиха было выявлено 370 аварийных объектов, а также самостроев и недостроек. На сегодняшний день снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами более 220 таких объектов.
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