В Ногинске снесли аварийный деревянный дом на семь квартир

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице 3-го Интернационала в Ногинске Богородского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1965, общая площадь составляла около 390 квадратных метров. Со временем дом обветшал и из-за значительного износа строительных конструкций был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу. Жильцов из семи квартир расселили, и в первом квартале текущего года дом снесли», — говорится в сообщении.Всего на территории Богородского округа было выявлено 283 аварийных объекта, недостроя и самостроя. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 175 объектов. Работы в этом направлении продолжается.
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