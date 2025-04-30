В Клину снесли полуразрушенное здание бывшей аптеки

Аварийное одноэтажное здание, в котором раньше располагалась аптека, снесли на улице Лысенко в Клину, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству.
«Здание было построено в 70-х годах прошлого века, его общая площадь составляла около 60 квадратных метров. Постройка находилась рядом с жилыми домами. Со временем здание начало ветшать, стало непригодным к эксплуатации и несколько лет простояло заброшенным. Полуразрушенную постройку внесли в список на демонтаж», — говорится в сообщении.В апреле этого года здание снесли, а участок, который оно занимало, очистили от строительного мусора. Администрация городского округа Клин планирует провести на этой территории благоустройство и разбить газон.
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