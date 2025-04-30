Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Клину снесли полуразрушенное здание бывшей аптеки

В Клину снесли полуразрушенное здание бывшей аптеки

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

1 из 2

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

2 из 2

Оригинал
Аварийное одноэтажное здание, в котором раньше располагалась аптека, снесли на улице Лысенко в Клину, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству.
«Здание было построено в 70-х годах прошлого века, его общая площадь составляла около 60 квадратных метров. Постройка находилась рядом с жилыми домами. Со временем здание начало ветшать, стало непригодным к эксплуатации и несколько лет простояло заброшенным. Полуразрушенную постройку внесли в список на демонтаж», — говорится в сообщении.
В апреле этого года здание снесли, а участок, который оно занимало, очистили от строительного мусора. Администрация городского округа Клин планирует провести на этой территории благоустройство и разбить газон.

Читайте также:

В Балашихе демонтировали заброшенную нежилую постройку

В Ногинске снесли аварийный деревянный дом на семь квартир

В Мытищах завершили снос расселённого аварийного дома
#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#снос
#аптека
#аварийное здание
#клин
Глава Подольска Артамонов привёз участникам СВО коптеры и квадроцикл
30 апреля 2025, 13:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Крупную партию гуманитарной помощи привёз бойцам в зону специальной военной операции глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с руководителем подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Игорем Науменковым, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Передали коптеры, антидроновые ружья, рации, квадроцикл и другую нужную технику. Спасибо каждому, кто помогает фронту. Ребята на передовой передают слова благодарности», — сказал Григорий Артамонов.
Глава округа добавил, что с каждым бойцом, когда он вернётся домой, будет проведена встреча, на которой герою предложат различные варианты административной работы, занятости в молодёжных проектах и пр.

Григорий Артамонов также рассказал участникам СВО о программе профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» и о том, как принять в ней участие.

Читайте также:

В Подольске отремонтируют детский сад на улице Кирова

Подольская сборная по футзалу стала победителем Школьной лиги Подмосковья

Кубок по мечевому бою собрал в Подольске около 350 спортсменов
#подольск
#сво
#григорий артамонов
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв анонсировал финал реконструкции Каширского шоссе до конца 2026 года
30 апреля 2025, 12:44

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу открытой на этой неделе развязки между Каширским и Володарским шоссе. Он также поговорил с подрядчиками.
По словам главы региона, реконструкция Каширского шоссе завершится до конца будущего года. Это позволит разгрузить юг Подмосковья. На фоне быстрого развития Ленинского городского округа магистраль перестала справляться с возросшим трафиком. Из-за этого возникают пробки, и водителям приходится терять много времени. В 2022 году началась модернизация трассы. Поэтапно вводятся новые дорожные объекты и отремонтированные участки.
«Каширка – это и аэропорт Домодедово, и индустриальные парки, и большие населённые пункты, которые быстро развиваются. Наша задача – грамотно развязать все транспортные потоки. Два дня назад мы открыли развязку между Каширским и Володарским шоссе, что позволит быстрее ехать как в сторону области, так и обратно. К концу 2026-го мы полностью модернизируем четырёхкилометровый участок Каширского шоссе. Сделаем разворотные петли, построим путепроводы, расширим полосы, организуем современный выезд из Видного», – поделился планами Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Как отметил губернатор, важно, чтобы и тем, кто ездит на своих машинах, и пассажирам общественного транспорта было удобно. По его словам, узкие дороги нужно привести в соответствие и в Ленинском городском округе, и на других территориях.

Сейчас Каширское шоссе расширяют до шести – восьми полос. Масштабные работы разбиты на четыре этапа.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В мае 2023-го, на три года раньше срока, был сдан съезд с Володарского шоссе на трассу А-105. Это улучшило дорожную ситуацию для жителей Володарки, Апаринок и Петровского. А добираться в Москву стало гораздо быстрее – вместо часа всего за 20 минут.

В конце 2024 года открыли разворотную эстакаду между Каширкой и А-105 в районе деревни Апаринки. Водители на пути в столицу стали экономить около 10 минут.

В начале этой недели заверили второй этап модернизации. С опережением графика на полгода запустили многоуровневую транспортную развязку. Она обеспечила свободный проезд с Каширского шоссе на Володарское, а также удобный выезд с Володарки на Каширку. Из-за светофора водители теряли там до получаса, а в пробках могли простоять в четыре раза дольше. Теперь этот участок можно проехать за 10 минут.
«Было переустроено 20 км сетей связи, более 8 км высоковольтных линий, построено два путепровода и шесть съездов общей протяжённостью 2,2 км. Это позволило ликвидировать светофор на Каширском шоссе при повороте на Володарское. Всё это значительно сократило время в пути для автомобилистов, и сейчас мы уже не видим здесь пробок», – рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурному строительству АО «СтройТрансГаз» Александр Чернов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что параллельно сейчас идут работы на третьем и четвёртом этапах. Здесь будут четыре крупных искусственных сооружений, в том числе путепроводы. Работы ведут при постоянном движении машин, интенсивность превышает 40 тыс. автомобилей в сутки».

На третьем этапе в районе деревни Апаринки возведут новый путепровод через автотрассу А-105. Он заменит старый, находящийся в неудовлетворительном состоянии. Это обеспечит дополнительный бессветофорный проезд в сторону Москвы. Кроме того, там появятся два подземных пешеходных перехода.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Четвёртый этап предусматривает строительство развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, дублёров и разворотных участков. Над Каширкой также построят путепровод, который перераспределит транспортные потоки и обеспечит удобный проезд в сторону Видного, Дыдылдина, Пуговичина, Таболова, Тарычева и Петровского.

После реконструкции этого участка пропускная способность Каширского шоссе повысится на 25-30%. Время в пути в Москву и обратно уменьшится на 20 минут. Перемены почувствуют более 300 тыс. жителей Ленинского городского округа.

Читайте также:

Запуск путепровода в Аникеевке решит проблемы более 25 тыс. жителей Красногорска

В Московской области ремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту

Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
#подмосковье
#московская область
#строительство
#развязка
#путепроводы
#шоссе
#видное
#дороги
#транспорт
#минтранс мо
#губернатор
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зрителями акции «Кино Победы» стали свыше 53,5 тыс. подмосковных школьников
30 апреля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 53,5 тыс. подмосковных школьников приняли участие во Всероссийской акции «Кино Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. Об этом по итогам акции сообщил в пресс-службе Минобразования региона.
С 10 марта по 30 апреля школьники бесплатно посещали показы фильмов о Великой Отечественной войне. В рамках акции в подмосковных кинотеатрах были показаны культовые киноленты.
«Акция стала важной частью патриотического воспитания молодёжи. За время её проведения фильмы о Великой Отечественной войне посмотрели 53 675 школьников Подмосковья. Через экран они смогли почувствовать мужество, стойкость и силу духа поколения победителей. Такая вовлечённость говорит о глубоком интересе молодёжи к истории страны. Акция объединила зрителей по всей России, напомнив каждому, что подвиг народа жив в памяти и в сердцах, а великое кино – важный способ эту память сохранить», – отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
По словам министра, самыми популярными фильмами среди подростков оказались «А зори здесь тихие», «Офицеры» и «Судьба человека».

Читайте также:

Около ста подмосковных наставников присоединились к марафону «Знание. Первые»

В школах Подмосковья проведут Всероссийские антитеррористические учения

В Подмосковье определились 15 финалистов конкурса «Учитель года»
#минобразования мо
#школьники
#подростки
#кино
#фильм
#акция
#история
#ингрид пильдес
#подмосковье
#московская область
#9 мая
#великая отечественная война
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Сергиева Посада обокрал сауну
30 апреля 2025, 12:14

Фото: istockphoto.com/Iuliia Zavalishina

Полицейские задержали жителя Сергиева Посада по подозрению в краже имущества из местной сауны, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже подала директор сауны. Она сообщила, что была похищена музыкальная колонка. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Полиция установила, что злоумышленник находился в помещении сауны и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал технику», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова напали в Ростове-на-Дону в ларьке с контрафактными вейпами. Нападавшего, находившегося в неадекватном состоянии, забрали в полицию.

Читайте также:

СВУ случайно взорвались в квартире украинских диверсантов в Югре

В Забайкалье трое пожарных, тушивших лесной пожар, перестали выходить на связь

Полиция обнаружила на ж/д станции Фрязево 25 нелегальных мигрантов
#сергиев посад
#кража
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Акция «Услышать Победу» перенесёт жителей Подмосковья в 1945 год
30 апреля 2025, 11:54

Фото: iStock / Olga Chetvergova

Уникальная акция «Услышать Победу», запущенная в преддверии 80-летия Великой Победы, продлится до 15 мая. Стать участником проекта может стать каждый житель Московской области.
«Позвонив по номеру 8 (800) 200-09-05, можно услышать архивные записи о провозглашении Победы в 1945 году. В их числе – выступление маршала Советского Союза Георгия Жукова во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, речь диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, а также интервью с легендарной регулировщицей Лидией Овчаренко на площади у Бранденбургских ворот», – рассказали организаторы проекта.
Они добавили, что Всероссийская акция «Услышать Победу» направлена на сохранение истории. Она проводится во всех регионах России совместно с Ростелекомом и Госфильмофондом России.

Читайте также:

Акция «Услышать Победу» продлится в России до 15 мая

Акция «Услышать Победу» познакомит с уникальными архивными аудиозаписями

«Услышать Победу»: жители Подмосковья смогут принять участие в масштабной акции
#подмосковье
#московская область
#россия
#акция
#история
#день победы
#9 мая
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате