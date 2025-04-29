В Балашихе демонтировали заброшенную нежилую постройку

Заброшенное нежилое строение, находившееся рядом с домом №20 на Советской улице в микрорайоне Заря округа Балашиха, снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное двухэтажное здание было построено в 1969 году. Долгое время оно не использовалось и обветшало: отсутствовало заполнение дверного и оконных проёмов, конструктивные элементы постройки были частично разрушены. Строение включили в список на ликвидацию, и в первом квартале текущего года демонтировали», — говорится в сообщении.В настоящее время земельный участок, который занимала постройка, полностью освобождён от здания и расчищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Балашиха ещё не приняла.
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