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В Балашихе демонтировали заброшенную нежилую постройку

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Заброшенное нежилое строение, находившееся рядом с домом №20 на Советской улице в микрорайоне Заря округа Балашиха, снесли, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичное двухэтажное здание было построено в 1969 году. Долгое время оно не использовалось и обветшало: отсутствовало заполнение дверного и оконных проёмов, конструктивные элементы постройки были частично разрушены. Строение включили в список на ликвидацию, и в первом квартале текущего года демонтировали», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, который занимала постройка, полностью освобождён от здания и расчищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Балашиха ещё не приняла.

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#аварийное здание
#мособлархитектура
В шатурском парке им. Гагарина состоялась ярмарка вакансий под открытым небом
29 апреля 2025, 14:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В выходные в парке имени Гагарина в Шатуре прошла вторая ярмарка вакансий под открытым небом. Впервые мероприятие в таком формате состоялось в День округа. Работодатели из жилищно-коммунального хозяйства, полиции, пожарной охраны и промышленных предприятий представили свои вакансии, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В ярмарке приняли участие не только работодатели, но и учебные заведения, предлагающие востребованные профессии. Шатурский энерготехникум продемонстрировал физические и химические опыты и рассказал о профессиях, возможностях переподготовки и карьерного роста для студентов и выпускников.

Жители округа могли узнать о вакансиях, условиях работы, оставить резюме и заполнить анкету, а также принять участие в квизах и мастер-классах. Компания «Эко-Текс» провела мастер-класс по росписи тканей, а победители получили футболки от швейной фабрики.

Организаторы также уделили внимание детям, рассказав родителям о кружках и секциях для юных жителей округа.

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#профессии
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Подмосковье лидирует у желающих отдохнуть на майские праздники в глэмпингах
29 апреля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Московская область лидирует у туристов, желающих провести майские праздники в глэмпингах. В числе наиболее популярных регионов также и Татарстан, Ярославская и Тульская области, Карелия и Краснодарский край, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России.
«15% всех бронирований глэмпингов на майские приходится на Московскую область, столько же на Татарстан. Доля Ярославской области составляет 6%, Карелии и Тульской области – по 5%, Краснодарского края – 4%, Тверской и Свердловской областей – по 3%», – отметил директор департамента развития туризма Алимбек Хидзев.
Как сказали в министерстве, модульные гостиницы и глэмпинги – сегодня одни из самых популярных форматов размещения, который выбирают туристы.

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«Финал четырёх» по волейболу Школьной лиги выиграли команды Истры и Щёлкова
29 апреля 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команды Истры и Щёлкова стали абсолютными чемпионами волейбольного сезона Школьной лиги Московской области среди девушек и юношей. Решающие матчи прошли в Подольске, сообщили в пресс-службе в Минспорта Подмосковья.
В финальном противостоянии команд юношей коллектив из Щёлкова со счётом 2:1 одолел соперников из Королёва. В матче за бронзу Подольск переиграл Дмитров – 2:0.

У девушек золотые медали завоевала команда Истры, которая оказалась сильнее сборной Дмитрова – 2:0 в пользу Истры. Судьбу третьего места решали коллективы из Королёва и Домодедова. Со счётом 2:0 победили школьницы из Королёва.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Волейбольный «Финал четырёх» поддержали четыре звёздных гостя: чемпионка Европы, трёхкратный обладатель Суперкубка России, игрок московской команды «Динамо» Елизавета Синицына, чемпион Европы, двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров Антон Аношко, чемпионка мира 2010 года Леся Махно и серебряный призер Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Коруковец.

29 апреля, финал турнира по футзалу примет городской округ Щёлково.

В ведомстве напомнили, что на муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов.

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Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья на праздниках
29 апреля 2025, 13:59

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

В период майских праздников общественный транспорт Московской области будет работать по особому графику, об этом рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Автобусы с 1 по 4 мая и с 8 по 12 мая будут работать по расписанию субботы. Всего на подмосковные маршруты в это время выйдут свыше 6,5 тыс. автобусов, из которых 4,6 тыс. — компании-перевозчика «Мострансавто», — говорится в сообщении.
Электрички 30 апреля и 7 мая будут работать по расписанию пятницы, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — по расписанию субботы, а 4 и 11 мая — по расписанию воскресенья. Кроме того, ЦППК назначила на период майских праздников 60 дополнительных экспрессов.

В областном Минтрансе добавили, что на всех объектах транспортной инфраструктуры будут усилены меры безопасности, а с водителями автобусов проведут дополнительный инструктаж пассажироперевозкам и правилам дорожного движения.

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#майские праздники
#московская область
#подмосковье
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Прокуратура помогла жительнице Подмосковья вернуть похищенные мошенниками деньги
29 апреля 2025, 13:36

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Более 2 миллионов рублей выманили телефонные мошенники у жительницы подмосковного Лыткарина, помощь в возврате денег женщине оказали сотрудники прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Потерпевшая работала тренером и однажды получила сообщение в мессенджере якобы от директора своего спортклуба, что с ней свяжутся из ФСБ. Вскоре женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и сказал, что злоумышленники оформляют на неё кредит в размере 600 рублей. Затем последовало ещё несколько звонков от лжеструдников ФСБ и Росфинмониторинга, которые убедили женщину саму взять кредит и перевести деньги на указанные ими счета.

Такие звонки повторялись несколько раз, и каждый раз женщина, выполняя указания мошенников, брала кредиты и переводила их в разные банки. Однако после того, как ей сказали заплатить налог на кредиты в размере 700 тысяч рублей, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. К этому моменту сумма ущерба составляла уже свыше 2 млн рублей.

Правоохранители сумели установить владельцев банковских карт, на которые приходили переводы от потерпевшей.

«Прокуратура города Лыткарино обратилась в суды с иском о возврате моих денег. Они состоялись, деньги будут возвращены. Благодарю за оказанную мне помощь», — сказала потерпевшая.
Как отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин, каждый день в регионе фиксируется около 25 случаев телефонного мошенничества. Для эффективного противостояния этому явлению важны не только усилия полиции, но и бдительность самих граждан.

«Наш законодатель и правоохранительная система в целом сейчас максимально ориентированы на борьбу с кибермошенниками. Но и нашим гражданам нужно сохранять бдительность и запомнить главное правило: ели неизвестные просят сообщить личные данные, коды из смс, отдать деньги курьерам или перевести сбережения на безопасный счет, нужно сразу класть трубку. Потому что ты разговариваешь с мошенником!» — подчеркнул Сергей Забатурин.
Признаком мошенника является отсутствие истории переписок и звонков с новым абонентом, то, что входящий номер скрыт, а разговор не касается каких-то рабочих моментов.

«Следует также помнить, что никогда и никому не следует передавать свои личные данные и пароли от госпорталов и банковских приложений, не переходить по подозрительными ссылкам и сразу прекращать разговор, если незнакомый собеседник побуждает вас к каким-либо срочным действиям с вашими финансами», — отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасёв.

Он добавил, что при столкновении с признаками мошенничества, вымогательства или с угрозами следует немедленно обращаться в полицию.

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