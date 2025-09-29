На месте снесённого в Солнечногорске аварийного дома разобьют газон
В микрорайоне Берёзки поселка Жуково в городском округе Солнечногорск снесли аварийный жилой дом №24. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Площадь многоквартирного двухэтажного дома 1968 года постройки составляла 410 квадратных метров. Его признали аварийным по результатам обследования технического состояния и включили в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».
После расселения девяти жилых помещений было решено снести аварийное здание. Работы по его демонтажу завершились в сентябре.
Сейчас земельный участок свободен от застройки и расчищен от строительного мусора. На освободившейся территории появится газон.
Всего в Солнечногорске было выявлено 440 объектов незавершённого строительства. Сегодня снесено, достроено и приведено в соответствие 275 объектов, то есть 63% от общего количества.
