На месте снесённого в Солнечногорске аварийного дома разобьют газон

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В микрорайоне Берёзки поселка Жуково в городском округе Солнечногорск снесли аварийный жилой дом №24. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.



Площадь многоквартирного двухэтажного дома 1968 года постройки составляла 410 квадратных метров. Его признали аварийным по результатам обследования технического состояния и включили в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

После расселения девяти жилых помещений было решено снести аварийное здание. Работы по его демонтажу завершились в сентябре.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Сейчас земельный участок свободен от застройки и расчищен от строительного мусора. На освободившейся территории появится газон.

Всего в Солнечногорске было выявлено 440 объектов незавершённого строительства. Сегодня снесено, достроено и приведено в соответствие 275 объектов, то есть 63% от общего количества.
