На месте снесённого в Солнечногорске аварийного дома разобьют газон

29 сентября 2025, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В микрорайоне Берёзки поселка Жуково в городском округе Солнечногорск снесли аварийный жилой дом №24. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.