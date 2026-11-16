На Международный Кремлёвский кадетский бал приедут 68 представителей Подмосковья
В Москве 2 декабря состоится XI Международный Кремлёвский благотворительный кадетский бал. Подмосковье представят более 60 учащихся 28 школ из 19 муниципалитетов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Бал пройдёт при поддержке президента Владимира Путина.
«Праздник объединит около 3000 юношей и девушек из всех регионов России, ведомственных образовательных учреждений, вузов и 95 зарубежных государств. Участниками станут представители кадетских классов, школ, суворовских и нахимовских училищ, молодёжных и студенческих делегаций», — отметили в пресс-службе.
Там добавил, что почётными гостями бала будут Герои Советского Союза и России, участники спецоперации, общественные и государственные деятели, представители дипмиссий.