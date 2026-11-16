Юные спортсмены собрались на Фестиваль духовной и физической культуры в Щёлкове
В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» в Щёлкове состоялся ежегодный Фестиваль духовной и физической культуры. Он объединил спортсменов из разных епархий Московской области, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В турнире участвовали учащиеся воскресных школ Московской епархии 2009-2011 годов рождения. Свои команды представили епархии Балашихи, Коломны, Одинцова, Подольска и Сергиева Посада.
В программу по традиции вошли «Весёлые старты», мини-футбол, городошный спорт, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.
Как отметил в министерстве, фестиваль направлен на духовное воспитание подрастающего поколения средствами физической культуры, формирование командного духа и любви к ближнему, а также развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости и понимания других.
В программу по традиции вошли «Весёлые старты», мини-футбол, городошный спорт, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, корнхолл, вис на перекладине и дартс.
Как отметил в министерстве, фестиваль направлен на духовное воспитание подрастающего поколения средствами физической культуры, формирование командного духа и любви к ближнему, а также развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости и понимания других.