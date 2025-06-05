Около 20 спектаклей представят на фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде

05 июня 2025, 20:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Сергиевом Посаде 6 июня открывается XI Международный театральный фестиваль «У Троицы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В фестивале примут участие 17 театров с 19 спектаклями из Абакана, Москвы, Петрозаводска, Луганска, Орла, Чебоксар, Вологды, Владимира, Челябинска и других городов. В год 80-летия Великой Победы важной частью программы станут спектакли на тему единения и патриотизма.

«Новое направление фестиваля этого года – национальные театры, которые покажут постановки, отражающие культуру и историю народов. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы для актёров по сценической речи от проекта «Специалисты для театров» Союза театральных деятелей России», – рассказали в пресс-службе.