Около 20 спектаклей представят на фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде 6 июня открывается XI Международный театральный фестиваль «У Троицы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В фестивале примут участие 17 театров с 19 спектаклями из Абакана, Москвы, Петрозаводска, Луганска, Орла, Чебоксар, Вологды, Владимира, Челябинска и других городов. В год 80-летия Великой Победы важной частью программы станут спектакли на тему единения и патриотизма.
«Новое направление фестиваля этого года – национальные театры, которые покажут постановки, отражающие культуру и историю народов. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы для актёров по сценической речи от проекта «Специалисты для театров» Союза театральных деятелей России», – рассказали в пресс-службе.Оценивать спектакли будет жюри под председательством доктора искусствоведения, историка театра, театрального критика, профессора ГИТИСа Нины Шалимовой.
Откроется фестиваль в студии «Театральный Ковчег в Дубраве» имени протоиерея А. Меня» спектаклем по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Его представит труппа Центрального академического театра Российской Армии.
Фестиваль продлится до 15 июня. Программу можно найти на сайте театра.