На международном Кубке Овечкина определились участники плей-офф
В Московской области завершился групповой этап международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
По итогам пяти туров участниками плей-офф турнира стали восемь сильнейших команд, занявших первые и вторые места в своих группах. Остальные продолжат борьбу за 8-24 места.
«На «Красногорск Арене» имени В. Петрова «Витязь» из Подольска сыграет с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Там же пройдёт противостояние московского ЦСКА и омского «Авангарда». На арене «Мытищи» имени В. Шалимова казанский «АК Барс» сразится с череповецкой «Северсталью», а «Красная Машина Юниор» из Красногорска померится силами с ярославским «Локомотивом», – говорится в сообщении.Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2018 года. В этом году он проходит в седьмой раз. В соревнованиях участвуют 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана. Это рекордное количество участников за всё время проведения соревнований, которые проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».