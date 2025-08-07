На международном Кубке Овечкина определились участники плей-офф

07 августа 2025, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Московской области завершился групповой этап международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.





По итогам пяти туров участниками плей-офф турнира стали восемь сильнейших команд, занявших первые и вторые места в своих группах. Остальные продолжат борьбу за 8-24 места.



«На «Красногорск Арене» имени В. Петрова «Витязь» из Подольска сыграет с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Там же пройдёт противостояние московского ЦСКА и омского «Авангарда». На арене «Мытищи» имени В. Шалимова казанский «АК Барс» сразится с череповецкой «Северсталью», а «Красная Машина Юниор» из Красногорска померится силами с ярославским «Локомотивом», – говорится в сообщении.