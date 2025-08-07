Подмосковный пловец Степанов завоевал две медали на Кубке России

07 августа 2025, 13:56

оригинал Александр Степанов (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и бронзовую медали завоевал на Кубке России по плаванию на открытой воде представитель Московской области Александр Степанов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На высшую ступень пьедестала почёта Александр Степанов поднялся по итогам заплыва на дистанцию пять километров среди мужчин. Вторым в этом соревновании стал москвич Владимир Иванов, а третье место занял спортсмен из Удмуртии Денис Адеев.





«Бронзовую награду Александр Степанов завоевал в заплыве на десять километров. Здесь лучшим стал представитель Москвы Владимир Иванов, а серебряную медаль выиграл петербургский пловец Александр Егоров», — отмечается в сообщении.