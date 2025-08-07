Подмосковная команда стала призёром Спартакиады по гребному слалому
Команда Московской области заняла второе место на соревнованиях по гребному слалому, которые проводились в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
В соревнованиях принимали участие сборные 17 российских регионов. Лучшими стали гребцы из Санкт-Петербурга, Подмосковье завоевало серебро, а на третье место вышла команда Красноярского края.
«В команду Московской области вошли шесть спортсменов: Татьяна Глумова, Дмитрий Яфаров, Даниил Замятин, Серафим Михайлов, Марина Новыш и Георгий Добрынин. Все они из городского округа Бронницы», — говорится в сообщении.Отмечается также, что Марина Новыш показала лучшее время в слаломе на каноэ-одиночке.