Подмосковная команда стала призёром Спартакиады по гребному слалому

07 августа 2025, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда Московской области заняла второе место на соревнованиях по гребному слалому, которые проводились в рамках VI летней Спартакиады молодёжи России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В соревнованиях принимали участие сборные 17 российских регионов. Лучшими стали гребцы из Санкт-Петербурга, Подмосковье завоевало серебро, а на третье место вышла команда Красноярского края.





«В команду Московской области вошли шесть спортсменов: Татьяна Глумова, Дмитрий Яфаров, Даниил Замятин, Серафим Михайлов, Марина Новыш и Георгий Добрынин. Все они из городского округа Бронницы», — говорится в сообщении.