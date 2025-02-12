На Мытищинской ветстанции провели мастер-класс по первой помощи питомцам

Фото: пресс-служба Мисельхозпрода МО
Мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи домашним питомцам провели для специалистов на базе Мытищинской ветеринарной станции, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
«Мастер-класс провели ведущий ветеринарный врач, анестезиолог, хирург и офтальмолог Маргарита Зайкова и ветеринарный фельдшер — анестезиолог Данила Егоров. Они показали участникам мероприятия, как проводить животным сердечно-лёгочную реанимацию, а также привели примеры различных экстренных клинических случаев, при которых такие действия могут спасти жизнь питомцу», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что подмосковные ветеринары регулярно проходят программы по повышению профессиональных компетенций, а также напомнили, что в Московской области работает единый ветеринарный колл-центр, с помощью которого можно записаться на приём к специалисту, узнать адрес ближайшей лечебницы и пр. Телефон колл-центра: 8-495-668-01-25, график работы — ежедневно с 9:00 до 21:00.
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