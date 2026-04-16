Достижения.рф

На модернизацию центра «Ясенки» за три года направили более 500 млн рублей

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше полумиллиарда рублей направили за последние три года на модернизацию подмосковного медицинского центра «Ясенки», где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.



Навестить бойцов в «Ясенки» приехали спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов, председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев и замминистра социального развития Московской области Евгений Ермилов.

«Центр «Ясенки» за три года кардинально преобразился. Здесь построили плавательный центр, получили около 100 единиц нового оборудования», — сказал Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в этом году на обновление учреждения выделили ещё 66 миллионов рублей.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0