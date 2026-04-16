На модернизацию центра «Ясенки» за три года направили более 500 млн рублей
Свыше полумиллиарда рублей направили за последние три года на модернизацию подмосковного медицинского центра «Ясенки», где проходят реабилитацию участники специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
Навестить бойцов в «Ясенки» приехали спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов, председатель профильного комитета Мособлдумы Андрей Голубев и замминистра социального развития Московской области Евгений Ермилов.
«Центр «Ясенки» за три года кардинально преобразился. Здесь построили плавательный центр, получили около 100 единиц нового оборудования», — сказал Игорь Брынцалов.Он добавил, что в этом году на обновление учреждения выделили ещё 66 миллионов рублей.