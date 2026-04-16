В 20 округах Московской области починили дорожные знаки
Повреждённые, выцветшие и отсутствующие знаки починили и восстановили специалисты Мосавтодора на 29 региональных дорогах в 20 подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели по итогам очередного планового обследования состояния дорог.
«В городах дорожные знаки привели в порядок в квартале Свистуха и на улице Бабакина в Химках, на улицах Горького и Пушкина в Ступине, на набережной Циолковского и улице Гагарина в Жуковском, улицах Кирова и Санаторная в Ивантеевке, на Большой Покровской улице в Павловском Посаде, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на улице Вертлинская в Солнечногорске, на улице 20 Января в Можайске, на улице Маяковского в Истре, на улице Агрохимиков и проспекте Академика Туполева в Домодедове, на улицах Карла Маркса и Антипова в Егорьевске, на улице Пушкина в Чехове и на улице Розы Люксембург в Талдоме», — говорится в сообщении.А в малых населённых пунктах знаки починили в деревне Митькино и посёлке Деденёво Дмитровского округа, в селе Покровское под Рузой, в деревне Аринино Раменского округа, в селе Дединово округа Луховицы, в селе Кременье и на участках Каширского шоссе в округе Ступино, на улице Панфилова в посёлке Нахабино под Красногорском, на Монинском шоссе в посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа и на Можайском шоссе в деревне Малые Вязёмы Одинцовского округа.