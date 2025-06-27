В Кашире обсудили безопасность подростков на мотовелотехнике

27 июня 2025, 10:32

Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В администрации Каширы по поручению и.о. главы округа Евгения Тертышникова прошло рабочее совещание с участием начальника местного ОГИБДД Сергея Белова и директоров школ. Темой встречи стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мотовелотехники, сообщает пресс-служба ​администрации ​городского округа.





Как отметил Сергей Белов, питбайки часто продаются как спортивный инвентарь, предназначенный для езды под контролем инструктора на специальных трассах. Однако на дорогах общего пользования такие транспортные средства приравниваются к мопедам или мотоциклам, что требует наличия водительских прав категории «М».





«В правилах дорожного движения не существует понятия «спортивный инвентарь» и питбайки мы классифицируем как мопеды или мотоциклы. Если нет прав, значит и выезжать на дороги нельзя!», — подчеркнул Белов.

«Сейчас я посещаю лагеря, общаюсь с детьми, рассказываю об элементарных правилах безопасности. Однако мы понимаем, что такие транспортные средства ребятам покупают именно родители. И именно они должны осознавать всю ответственность такого решения», — добавил начальник ОГИБДД.