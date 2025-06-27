В Кашире обсудили безопасность подростков на мотовелотехнике
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В администрации Каширы по поручению и.о. главы округа Евгения Тертышникова прошло рабочее совещание с участием начальника местного ОГИБДД Сергея Белова и директоров школ. Темой встречи стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мотовелотехники, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Как отметил Сергей Белов, питбайки часто продаются как спортивный инвентарь, предназначенный для езды под контролем инструктора на специальных трассах. Однако на дорогах общего пользования такие транспортные средства приравниваются к мопедам или мотоциклам, что требует наличия водительских прав категории «М».
«В правилах дорожного движения не существует понятия «спортивный инвентарь» и питбайки мы классифицируем как мопеды или мотоциклы. Если нет прав, значит и выезжать на дороги нельзя!», — подчеркнул Белов.
Он также напомнил директорам школ о важности профилактической работы с родителями: через родительские собрания и школьные чаты.
«Сейчас я посещаю лагеря, общаюсь с детьми, рассказываю об элементарных правилах безопасности. Однако мы понимаем, что такие транспортные средства ребятам покупают именно родители. И именно они должны осознавать всю ответственность такого решения», — добавил начальник ОГИБДД.
В случае выявления нарушений сотрудники ГИБДД будут применять строгие меры: эвакуация транспорта на штрафстоянку и наложение штрафов. Патрулирование ведётся ежедневно, включая скрытые рейды.