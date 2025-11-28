Андрей Иванов осмотрел новые остановки у санатория им. Сеченова в Одинцово

28 ноября 2025, 16:07

Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел новые остановочные павильоны «Санаторий им. Сеченова» на дороге регионального значения «ММК – Поречье». Крытые остановки установили по обеим сторонам трассы рядом со въездом в санаторий «Звенигород» Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Об этом сообщили в Администрации Одинцовского городского округа.





Остановки обустроили этой осенью по просьбам жителей. Решение приняли по итогам круглого стола, который Андрей Иванов провёл вместе с представителями регионального Минтранса и «Мосавтодора». Теперь автобусы подъезжают прямо ко входу в санаторий, рядом разместили и пешеходный переход.





«Коллеги оперативно отработали задачу — теперь автобусы подходят прямо ко входу. Здесь же разметили пешеходный переход. Директор санатория отметил, что для работников и тех, кто проходит здесь реабилитацию, путь стал заметно удобнее и безопаснее. Дальше — работа на перспективу. В 2026 году будут сделаны освещение, тротуар со стороны, противоположной санаторию, и организована парковка ближе к посёлку Горбольницы № 45», — отметил глава округа.

​Фото: пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа

