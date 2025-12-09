В Пушкинском округе напомнили о правилах безопасности во время ледостава

09 декабря 2025, 10:39

Фото: istockphoto.com/Yuriy Stukalo

В период установления ледяного покрова на водоёмах происходят немало несчастных случаев. О том, как избежать беды, жителям Пушкинского округа напомнили в администрации муниципалитета.





В памятке, размещённой в официальном Telegram-канале администрации, указывается, что нельзя выходить на неокрепший лёд и тем более собираться на нём группами, нельзя приближаться к трещинам и промоинам, перемещаться по осеннему льду в тёмное время суток или выезжать туда на транспортных средствах.





«Особое внимание следует уделить детям. Важно следить, чтобы они не выходили к реке во время ледостава и не оказывались рядом с водоёмами без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении.