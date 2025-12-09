В Ленинском округе завершают строительство новой школы
В посёлке Битца Ленинского городского округа продолжают строительство новой общеобразовательной школы. Объект возводят на территории жилого комплекса «Южная Битца». Уже в сентябре 2026 года сюда пойдут ученики из ближайших домов. Об этом сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.
Площадь будущей школы составит 13 000 м². Учебное заведение рассчитано на 1150 учеников: 400 в начальных классах, 500 в средних и 250 в старших. Для школьников оборудуют современные учебные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы. Фасад здания украсит необычное оформление с математическими формулами — он станет своеобразной «подсказкой» для учеников.
Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. Строительство начали в мае 2024 года. Сейчас готовность объекта достигла 77%. Строители ведут отделочные работы, монтируют внутренние инженерные сети и системы, а еще здесь начали благоустройство территории. Полностью завершить работы планируют к июню 2026 года.
Школа станет вторым образовательным учреждением на территории жилого комплекса. Ранее здесь возвели 11 многоквартирных домов, три детских сада и поликлинику.
