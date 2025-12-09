В Ленинском округе завершают строительство новой школы

09 декабря 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

В посёлке Битца Ленинского городского округа продолжают строительство новой общеобразовательной школы. Объект возводят на территории жилого комплекса «Южная Битца». Уже в сентябре 2026 года сюда пойдут ученики из ближайших домов. Об этом сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.