На мосту через реку Белавинку в Егорьевске начался второй этап капремонта

13 мая 2026, 12:18

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Второй этап капитального ремонта начался на построенном 62 года назад мосту через реку Белавинку у деревни Янино в округе Егорьевск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». На период ремонта на мосту протяжённостью 50 метров ввели реверсивный режим движения.





«На объекте уже заменили балки пролётного строения, устроили уширения ригелей и бандажа, переходные плиты, межбалочные швы, консольные участки и конусы. В настоящее время рабочие занимаются устройством металлоконструкции пролётного строения», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.