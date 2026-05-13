В Подмосковье вышли на дежурство лесные авиапатрули
Сезон авиационного противопожарного патрулирования лесов начался в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
Первые облёты авиапатрули провели по северному и восточному маршрутам, охватывающим Шатурское, Талдомское, Ступинское, Орехово-Зуевское, Ногинское, Луховицкое, Клинское, Егорьевское, Дмитровское и Виноградовское лесничества.
«Общая протяжённость двух маршрутов составляет около 830 километров. Авиапатрулирование позволяет выявлять возгорания на ранней стадии», — говорится в сообщении.Всего площадь авиамониторинга охватит около 900 тысяч гектаров подмосковных лесов. Полёты планируют проводить от одного до трёх раз в день — в зависимости от погодных условий и уровня пожарной опасности.