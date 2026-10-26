Пушкинские хирурги сделали сложную операцию и спасли задыхавшегося пациента

26 октября 2026, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова спасли жизнь пациента с тяжёлой дыхательной недостаточностью. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В хирургическое отделение в экстренном порядке поступил 64-летний мужчина с выраженными признаками острой дыхательной недостаточности. Счёт шёл на минуты.



Компьютерная томография выявила у пациента гнойное скопление в плевральной полости. Как выяснилось, ранее он перенёс тяжёлую деструктивную пневмонию. Из-за воспалительного процесса лёгкое и стенки плевральной полости оказались сращены множественными плотными спайками. Жидкость накапливалась, сдавливала лёгкое и вызывала удушье. Для санации и дренирования очага инфекции была нужна срочная операция.



Фото: пресс-служба Минздрава МО

Перед хирургами встала непростая задача. Оптимальным решением представлялась экстренная торакоскопия. Операцию выполнил врач-хирург, доктор медицинских наук Александр Филимонюк-Смелков.

«Особенность заключалась в том, что гнойные массы были изолированы друг от друга плотными фиброзными перегородками – спайками. Простое дренирование в такой ситуации было бы неэффективно. Мы выполнили торакоскопию: под визуальным контролем аккуратно разделили спайки, освободили лёгкое, санировали все камеры плевральной полости и установили дренажи для полноценного оттока жидкости. Только такой подход позволяет полностью очистить очаг инфекции и дать пациенту шанс восстановить дыхание», – рассказал Филимонюк-Смелков.