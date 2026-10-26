В Одинцове построят детский сад на 225 мест
Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Одинбург» на Северной улице в Одинцове. Проект получил одобрение Мособлархитектуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит свыше 3 600 квадратных метров.
«В детсаду обустроят девять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога, музыкального работника и методиста, медпункт, пищеблок и прачечную», — рассказала министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.А главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что отделочным материалом фасада будет бетонная плитка «под кирпич».
На прилегающей территории для каждой из групп обустроят свою площадку для прогулок и игр.