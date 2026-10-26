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В Одинцове построят детский сад на 225 мест

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Одинбург» на Северной улице в Одинцове. Проект получил одобрение Мособлархитектуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит свыше 3 600 квадратных метров.

«В детсаду обустроят девять помещений для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога, музыкального работника и методиста, медпункт, пищеблок и прачечную», — рассказала министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
А главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что отделочным материалом фасада будет бетонная плитка «под кирпич».

На прилегающей территории для каждой из групп обустроят свою площадку для прогулок и игр.
Лев Каштанов

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