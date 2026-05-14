На мосту через Шатурский канал приступили к установке новых опор

14 мая 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост на Кервском шоссе через Шатурский канал ремонтируют в городе Шатура. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Мост протяжённостью 46 метров построили 59 лет назад между озёрами Чёрное и Святое. Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«На объекте обустроили сети связи. Сейчас ведётся демонтаж старых и устройство новых балок опоры мостового сооружения», — сказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.