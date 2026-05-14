В Подмосковье открылась выставка в честь 25-летия «Подольского троллейбуса»
Выставка, приуроченная к 25-летию троллейбусного движения в Подольске, открылась в местном музее исторических традиций поколений «Подолье». Об этом сообщает пресс-служба городского округа.
В экспозицию вошли фотографии, отражающие все этапы эволюции троллейбусов на улицах города, включая снимки, сделанные в день запуска движения, а также форма водителя, сумка кондуктора, тематические детские рисунки и поделки и даже шайба, случайно залетевшая в салон с улицы.
«Это живая история города, его людей и дорог, по которым каждый день двигаются наши машины», — сказал замдиректора по общим вопросам МУП «Подольский троллейбус» Егор Митькин.Выставка будет работать до 10 августа.
