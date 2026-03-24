На муниципальных дорогах Подмосковья приведут в порядок более 3 тысяч остановок
К плановому весеннему ремонту и помывке остановочных павильонов, расположенных на муниципальных дорогах Московской области, приступили коммунальщики региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В рамках сезонных работ в порядок приведут около трёх тысяч остановок.
«В комплекс мероприятий входит промывка дорог от смета и грязи, ремонт бордюров, а также стенок и стёкол павильонов. Уборка коснётся и шумозащитных экранов: их помоют, заменят повреждённые элементы и покрасят», — говорится в сообщении.Работы проведут в два цикла. Первый завершится к 12 апреля, второй — к 30 апреля.
В министерстве отметили, что состояние остановок проверяют инспекторы. Все замечания они передают ответственным службам через цифровой сервис в режиме реального времени.