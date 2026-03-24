Жителей Видного приглашают на весеннюю вакцинацию

24 марта 2026, 09:17

Весенняя прививочная кампания стартовала в больнице города Видное Ленинского округа. Жители могут пройти вакцинацию от клещевого энцефалита, менингита, пневмококковой инфекции, дифтерии, краснухи, кори, гепатита В и ветрянки. Об это сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Врачи отмечают, что прививка, сделанная сейчас, сможет защитить организм на пике активности клещей, который приходится на май-июнь, а также укрепит иммунитет к осенне-зимнему периоду, когда возрастает риск заражения инфекциями.





«Перед вакцинацией пациент проходит осмотр у терапевта на предмет противопоказаний, а после укола остаётся в медучреждении в течение 20-30 минут, чтобы медики могли наблюдать за его состоянием», — отметила эпидемиолог Видновской больницы Ольга Ненастина.