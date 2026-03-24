В Балашихе нашли около 130 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
129 нарушителей миграционного законодательства выявили полицейские в ходе рейда «Антикриминал» в балашихинском микрорайоне Железнодорожный. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Все нелегальные мигранты оказались приезжими из стран Центральной Азии.
«По итогам проверок сотрудники полиции составили 152 административных протокола по факту нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации, незаконной трудовой деятельности и нарушения иммиграционных правил», — говорится в сообщении.Каждого из нелегалов оштрафовали на пять тысяч рублей, а 17 из них выдворят за пределы страны за повторные нарушения.
Сейчас полиция разыскивает работодателей, которые незаконно наняли иностранцев.